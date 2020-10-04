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Росія готова сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі

Москва, Неділя 04 жовтня 2020 18:32
Росія готова сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі
Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову зі своїм вірменським колегою Зохрабом Мнацаканяном. Лавров запевнив Єреван у готовності РФ сприяти врегулюванню конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ РФ.

Росія готова сприяти Азербайджану та Вірменії, які є сторонами конфлікту, у поверненні процесу врегулювання в політико-дипломатичне русло під егідою Мінської групи ОБСЄ та відповідно до спільної заяви лідерів РФ, США та Франції.

Крім того, Лавров висловив занепокоєність у зв'язку з ростом кількості загиблих в ході бойових дій серед мирного населення та закликав якнайшвидше припинити вогонь в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про можливість обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах в рамках переговорів Мінської групи ОБСЄ.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков назвав головну умову для введення російського миротворчого контингенту в Нагірний Карабах.

Як писало РБК-Україна, президенти Росії, США та Франції закликали до негайного припинення бойових дій в Нагірному Карабасі та повернення Азербайджану та Вірменії за стіл переговорів.

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