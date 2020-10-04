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В Кремле назвали условие ввода миротворцев РФ в Нагорный Карабах

Москва, Воскресенье 04 октября 2020 00:57
В Кремле назвали условие ввода миротворцев РФ в Нагорный Карабах
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Россия отреагировала на предложение ввести миротворцев в Нагорный Карабах. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсудить эту возможность.

Об этом сообщает РБК.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", - сказал Песков.

Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Казбек Тайсаев также прокомментировал слова премьер-министра Армении об обсуждении присутствия российских миротворцев на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе.

По словам депутата, данный вопрос "созрел". Он также указал на необходимость его рассмотрения.

Кроме того, зампред комитета напомнил об обязательствах российской и армянской сторон друг перед другом в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны ведут обсуждения с мировыми лидерами и ООН по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

Как писало РБК-Украина, Пашинян назвал условие, при котором Армения готова начать переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не отказывалось от переговоров с Ереваном, а ответственность за срыв переговорного процесса лежит на Пашиняне.

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