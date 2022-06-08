Россия готова провести встречу с Украиной, ООН и Турцией по вывозу зерна, - Лавров

Россия готова провести четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна по Черному морю. Остальными участниками встречи должны стать Украина, Турция и ООН.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Про дополнительные встречи в Стамбуле - мы к таким встречам готовы. Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - заявил он.

Напомним, сегодня в Анкаре состоялись переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировании украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля маловато.