Росія готова провести зустріч з Україною, ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна, - Лавров

Росія готова провести чотиристоронню зустріч з вивезення українського зерна по Чорному морю. Іншими учасниками зустрічі мають стати Україна, Туреччина та ООН.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Про додаткові зустрічі в Стамбулі-ми до таких зустрічей готові. Ми цінуємо зацікавленість ООН в тому щоб якимось чином підключатися, позначити свою присутність. Але, відверто кажучи, крім якогось символізму, це нічого не додасть", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів та вивезення зерна по Чорному морю.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.