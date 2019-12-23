Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины и назвала условие

Российская Федерация готова рассматривать отмену санкций против Украины, если Киев инициирует этот процесс. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

По его словам, инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

"Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - отметил Медведев.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Россия расширила эмбарго и санкции против Украины. В частности, список санкций пополнили депутаты Одесского горсовета из окружения мэра города Геннадия Труханова и Владимира Галантерника.

А торговое эмбарго распространилось на кукурузный крахмал, глюкозу и фруктозу, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения.

До этого стало известно, что Кабинет министров Украины инициирует расширение санкций против России.