Россия на фоне обострения в отношениях с США готовит разговор Путина с Байденом

В российском МИД рассказали, что уже приступили к проработке организации нового разговора между президентами.

"Уже начали", - ответили в министерстве на запрос российского СМИ.

Разговор начали готовить после того, как президент США назвал Путина убийцей, а Вашингтон ввел новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального.

На сегодняшнем брифинге в Белом доме Псаки рассказала, что Байден не жалеет о своих словах в отношении Путина, подчеркнув, что президент США "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Псаки также прокомментировала возможность нового разговора между Путиным и Байденом. Она отметила, что завтра американский президент будет занят.