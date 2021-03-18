Россия на фоне обострения в отношениях с США готовит разговор Путина с Байденом

Министерство иностранных дел России начало подготовку нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. В то же время в Вашингтоне не планируют никаких новых разговоров между президентами.
Об этом сообщили российское агентство "ТАСС" и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В российском МИД рассказали, что уже приступили к проработке организации нового разговора между президентами.
"Уже начали", - ответили в министерстве на запрос российского СМИ.
Разговор начали готовить после того, как президент США назвал Путина убийцей, а Вашингтон ввел новые санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального.
На сегодняшнем брифинге в Белом доме Псаки рассказала, что Байден не жалеет о своих словах в отношении Путина, подчеркнув, что президент США "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".
Псаки также прокомментировала возможность нового разговора между Путиным и Байденом. Она отметила, что завтра американский президент будет занят.
Напомним, Путин отреагировал на то, что Байден назвал его убийцей словами "кто обзывается, сам так называется".
Кроме того, Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию", но в прямом эфире. По мнению президента РФ, такой формат разговора будет интересным народам обеих стран.