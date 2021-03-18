Росія на тлі загострення у відносинах з США готує розмову Путіна з Байденом

В російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.

"Вже почали", - відповіли в міністерстві на запит російського ЗМІ.

Розмову почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

На сьогоднішньому брифінгу в Білому домі Псакі розповіла, що Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, наголосивши, що президент США "не буде стримуватися ні в словах, ні в діях".

Псакі також прокоментувала можливість нової розмови між Путіном та Байденом. Вона зазначила, що завтра американський президент буде зайнятим.