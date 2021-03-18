RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія на тлі загострення у відносинах з США готує розмову Путіна з Байденом

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії почало підготовку нової телефонної розмови між Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом. Водночас у Вашингтоні не планують жодних нових розмов між президентами.

Про це повідомили російське агентство "ТАСС" та прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

В російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.

"Вже почали", - відповіли в міністерстві на запит російського ЗМІ.

Розмову почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

На сьогоднішньому брифінгу в Білому домі Псакі розповіла, що Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, наголосивши, що президент США "не буде стримуватися ні в словах, ні в діях".

Псакі також прокоментувала можливість нової розмови між Путіном та Байденом. Вона зазначила, що завтра американський президент буде зайнятим.

Нагадаємо, Путін відреагував на те, що Байден назвав його вбивцею словами "хто обзивається, сам так називається".

Крім того, Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію", але в прямому ефірі. На думку президента РФ, такий формат розмови буде цікавим народам обох країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
Читайте також
Путін про захоплення Криму: не дозволимо використовувати щедрі подарунки на шкоду Росії
Росія після слів Байдена відкликає посла. Хоче переглянути відносини з США
Прогноз погоди