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Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке: подробности от американской разведки

Новина українською →
Донецк, Четверг 04 августа 2022 09:47
Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке: подробности от американской разведки Фото: тюрьма в оккупированной Еленовке (росСМИ)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия работает на фабрикацией доказательств удара по украинским военнопленным в Еленовке, чтобы возложить вину на Вооруженные силы Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.

В разведке США выяснили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы возложить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Еленовке 29 июля, сообщил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Чиновник, который не был уполномочен давать публичные комментарии и поделился информацией на условиях анонимности, сказал, что засекреченные разведданные показывают, что российские официальные лица попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS, как "доказательства" того, что в атаке использовались системы, предоставленные Украине США.

В американской разведке считают, что Россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.

Напомним, в ГУР МО Украины заявили, что причиной российского теракта в Еленовке могла стать попытка скрыть правду об издевательствах над военнопленными и условиях их содержания.

Как известно, российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.

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