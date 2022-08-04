Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке: подробности от американской разведки

Россия работает на фабрикацией доказательств удара по украинским военнопленным в Еленовке, чтобы возложить вину на Вооруженные силы Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.

В разведке США выяснили, что Россия пытается подбросить ложные доказательства, чтобы возложить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Еленовке 29 июля, сообщил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Чиновник, который не был уполномочен давать публичные комментарии и поделился информацией на условиях анонимности, сказал, что засекреченные разведданные показывают, что российские официальные лица попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS, как "доказательства" того, что в атаке использовались системы, предоставленные Украине США.

В американской разведке считают, что Россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.