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Росія фабрикує докази теракту в Оленівці: подробиці від американської розвідки

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Донецьк, Четвер 04 серпня 2022 09:47
Росія фабрикує докази теракту в Оленівці: подробиці від американської розвідки Фото: в'язниця в окупованій Оленівці (росЗМІ)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія працює на фабрикацією доказів удару по українських військовополоненим в Оленівці, щоб покласти провину на Збройні сили України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Associated Press з посиланням на джерела в американській розвідці.

У розвідці США з'ясували, що Росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб покласти на Україну відповідальність за загибель військовополонених в Оленівці 29 липня, повідомив офіційний представник США, знайомий з даними розвідки.

Чиновник, який не був уповноважений давати публічні коментарі і поділився інформацією на умовах анонімності, сказав, що засекречені розвіддані показують, що російські офіційні особи спробують підкинути боєприпаси високомобільних артилерійських ракетних систем середньої дальності або HIMARS, як "докази" того, що в атаці використовувалися системи, надані Україні США.

В американській розвідці вважають, що Росія прийме подібні заходи, оскільки очікує, що незалежні слідчі і журналісти в кінцевому підсумку отримають доступ до місця трагедії.

Нагадаємо, в ГУР МО України заявили, що причиною російського теракту в Оленівці могла стати спроба приховати правду про знущання над військовополоненими та умовах їх утримання.

Як відомо, російська сторона досі не передала Україні офіційні списки загиблих в Оленівці.

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