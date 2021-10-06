Россия в этом году превысит обязательства по транзиту газа через Украину, - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в этом году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. По контракту через ГТС должно проходить не менее 40 млрд кубометров газа в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, российская сторона видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но соблюдает свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.