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Россия в этом году превысит обязательства по транзиту газа через Украину, - Путин

Автор: Илона Свиридова

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в этом году Россия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. По контракту через ГТС должно проходить не менее 40 млрд кубометров газа в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, российская сторона видит спекуляции на тему транзита газа через Украину, но соблюдает свои обязательства по прокачке 40 млрд кубометров в год.

"Можно с уверенностью сказать, что Россия в 2021 году превысит контрактные обязательства по прокачке газа через ГТС Украины", - добавил Путин.

Напомним, на прошлой неделе Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

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Владимир ПутинТранзит газа