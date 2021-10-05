ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль

Новина українською →
Киев, Вторник 05 октября 2021 11:33
Украина будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

После прекращения действующего контракта на транзит газа из России украинская сторона будет настаивать на сохранении транзита минимум на 15 лет. Этому могут поспособствовать санкции против "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля для lb.ua.

По его словам, вариант с остановкой транзита после запуска "Северного потока-2" не рассматривается, поскольку он частично находится под санкциями.

"Мы все еще надеемся, что наши партнеры, в частности США продлят санкции. Мы убеждены, что с нами считаются, когда ведут разговор о запуске и сертификацию "Потока". Конечно, мы будем настаивать на сохранении минимум на 15 лет уровня транзита, который существует сегодня", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории, но пока об этом речи не идет.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко допускает, что после запуска "Северного потока-2" транзит по Украине может прекратиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль Транзит газа
NEWS
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы