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Россия этого не ожидала. Зеленский назвал единственный плюс войны в Украине

Новина українською →
Киев, Вторник 05 июля 2022 13:00
Россия этого не ожидала. Зеленский назвал единственный плюс войны в Украине Фото: Владимир Зеленский назвал единственный плюс войны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный плюс войны - это объединение государства изнутри. Москва не ожидала такого сопротивления от страны, которая в разы меньше России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время 26-го ежегодного правительственного круглого стола The Economist.

"Это война. Позитива в ней мало, но есть один плюс. Эта война объединила наше государство внутри: общество, власть, бежать не будем. Я думаю, что это самое главное, чего не ожидала Российская Федерация, что будет такое сопротивление государства, которое в десятки раз меньше, чем РФ. Но люди оказались гораздо больше. Думаю, что это наша самая главная сила", - заявил президент.

Напомним, по словам Зеленского, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, в таком пространстве безопасности, которое сможет быть действенным даже в условиях, когда страна не является членом НАТО.

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