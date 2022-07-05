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Росія на це не чекала. Зеленський назвав єдиний плюс війни в Україні

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 13:00
Росія на це не чекала. Зеленський назвав єдиний плюс війни в Україні Фото: Володимир Зеленський назвав єдиний плюс війни в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний плюс війни – це об'єднання держави зсередини. Москва не очікувала такого опору від країни, яка в рази менша за Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час 26-го щорічного урядового круглого столу The Economist.

"Це війна. Позитиву в ній мало, але є один плюс. Ця війна об'єднала нашу державу всередині: суспільство, владу, бігти не будемо. Я думаю, що це найголовніше, чого не очікувала Російська Федерація, що буде такий опір держави, яка у десятки разів менша, ніж РФ. Але люди виявилися набагато більшими. Думаю, що це наша найголовніша сила", - заявив президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, такого простору безпеки, який зможе бути дієвим навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

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Володимир Зеленський Війна в Україні
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