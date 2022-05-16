Россия – это угроза всему свободному миру, - польский нобелевский лауреат

Россия представляет угрозу свободному миру, а ее нападение на соседнюю Украину имеет прямые отголоски Второй мировой войны. Об этом заявила польский лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

"Поляки разделяют украинское чувство опасности, которую Россия представляет для свободного мира", - сказал Токарчук. Также писательница подчеркнула, что польское правительство годами предупреждало об опасности российской агрессии.

"Никто не мог представить, что эта война будет такой жестокой, такой анахроничной, и эта война вызывает в памяти ужасные образы Второй мировой войны", — сказала она.

Токарчук была удостоена Нобелевской премии по литературе в 2018 году за исторический роман "Книги Иакова".