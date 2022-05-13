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Президент Польши заявил, что Россию нужно принудить выплатить компенсации Украине

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Таллин, Пятница 13 мая 2022 15:14
Президент Польши заявил, что Россию нужно принудить выплатить компенсации Украине Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Россия может отказаться выплачивать компенсации Украине. Он заявил, что РФ нужно принудить возместить ущерб за разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Соответсвующее заявление президент Польши сделал во время рабочего визита в Эстонию, где встретился с коллегой Аларом Карисом. На встрече лидеры обсудили российскую агрессию против Украины.

"Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине", - заявил Дуда.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны Польша является одним из главных партнеров Украины. Страна оказывала финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Кроме того, недавно Анджей Дуда заявил, что Польша будет лоббировать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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