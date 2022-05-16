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Росія - це загроза всьому вільному світу, - польський нобелівський лауреат

Ольга Токарчук (Фото: yakaboo.ua)
Автор: Константин Широкун

Росія становить загрозу вільному світу, а її напад на сусідню Україну має прямі відгомони Другої світової війни. Про це заявила Польський лауреат Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Поляки поділяють українське почуття небезпеки, яку Росія представляє для вільного світу", - сказав Токарчук. Також письменниця підкреслила, що польський уряд роками попереджав про небезпеку російської агресії.

"Ніхто не міг уявити, що ця війна буде такою жорстокою, такою анахронічною, і ця війна викликає в пам'яті жахливі образи Другої світової війни", - сказала вона.

Токарчук була відзначена Нобелівської премії з літератури у 2018 році за історичний роман "Книги Якова".

Раніше президент Польщі заявив, що Росію потрібно примусити виплатити компенсації Україні. Такий сценарій знадобиться, якщо РФ відмовиться виплачувати компенсації Україні.

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