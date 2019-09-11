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Россия в ЕСПЧ признала оккупацию Крыма с 18 марта 2014

Новости » Политика    11.09.2019 - 13:20
Россия в ЕСПЧ признала оккупацию Крыма с 18 марта 2014
Фото: ЕСПЧ (facebook.com/DeadLawyers)

Россия заявляет, что до этой даты за права человека в Крыму отвечала Украина

Российская Федерация на заседании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала, что осуществляет контроль над оккупированным Крымом с 18 марта 2014 года. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, передают российские СМИ.

На заседании ЕСПЧ Гальперин назвал "политической" жалобу Украины против России по Крыму. Он также уточнил, что Россия не осуществляла контроль над Крымом до 18 марта 2014 года.

"Все институты власти в Крыму являлись властями Украины до этой даты", - подчеркнул Гальперин.

Он также добавил, что украинская жалоба в ЕСПЧ была подана "неконституционным правительством в ходе очень жесткого кризиса".

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ сегодня начал слушания по делу Украины против России. Заседание началось с краткого зачитывания ключевых фактов дела, после этого позицию России начал представлять Гальперин.

Отметим, украинская сторона подала заявление в ЕСПЧ 13 марта 2014 года, ссылаясь на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Украина утверждает, что "с 27 февраля 2014 года Россия контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины".

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