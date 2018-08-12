Россия и еще четыре страны закрепили раздел Каспийского моря

Идея Конвенции о статусе Каспийского моря обсуждалась в течение 22 лет

Лидеры России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении на саммите в Актау подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что сегодня на саммите в казахском Актау подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря, идею которой обсуждали еще с 1996 года. По словам президента Ирана Хасана Рухани, принятый документ создает основу для создания линий разграничения дна и недр. На основе этой линии в дальнейшем определят долю каждой из пяти стран в Прикаспийском бассейне.

Документ также закрепляет правила судоходства, вылова рыбы, научных исследований и прокладки трубопроводов в данном регионе. Каждая из стран установит свои территориальные воды не шире 15 морских миль от исходных линий, а также рыболовную зону, которая будет к ним прилегать. Конвенция также предполагает, что для каждой страны-участницы определят квоты по вылову рыбы. Кроме того, внешняя граница территориальных вод будет считаться государственной границей.

Напомним, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря. Это связано с агрессивными действиями Российской Федерации по задержанию судов.

Кроме того, Государственная пограничная служба заявляла, что Россия использует договор о сотрудничестве в Азовском море для давления на Украину.