Росія та ще чотири країни закріпили розділ Каспійського моря

Ідея Конвенції про статус Каспійського моря обговорювалася протягом 22 років

Лідери Росії, Казахстану, Ірану, Азербайджану і Туркменії на саміті в Актау підписали Конвенцію про статус Каспійського моря. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні на саміті в казахському Актау підписали Конвенцію про статус Каспійського моря, ідею якої обговорювали ще з 1996 року. За словами президента Ірану Хасана Рухані, прийнятий документ створює основу для створення ліній розмежування дна і надр. На основі цієї лінії в подальшому визначать частку кожної з п'яти країн у Прикаспійському басейні.

Документ також закріплює правила судноплавства, вилову риби, наукових досліджень і прокладки трубопроводів в даному регіоні. Кожна з країн встановить свої територіальні води не ширше 15 морських миль від вихідних ліній, а також рибальську зону, яка буде до них прилягати. Конвенція також передбачає, що для кожної країни-учасниці визначать квоти на вилов риби. Крім того, зовнішня межа територіальних вод буде вважатися державною кордоном.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив, що Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря. Це пов'язано з агресивними діями Російської Федерації щодо затримання судів.

Крім того, Державна прикордонна служба заявляла, що Росія використовує договір про співпрацю в Азовському морі для тиску на Україну.