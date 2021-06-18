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Россия после двух месяцев "бана" решила возобновить полеты в Турцию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Еакое решение российские власти приняли на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

"На заседании оперативного штаба (по борьбе с коронавирусом - ред.) было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — цитирует агентство вице-премьера правительства РФ Татьяну Голикова.

По ее словам, в Турции побывала инспекционная группа, которая оценила готовность турецких курортов принимать туристов. Также изучалась ситуация в аэропортах. В частности, способность выявлять пассажиров с высокой температурой и возможность сделать тест на коронавирус.

Напомним, в конце мая власти РФ продлили запрет на авиасообщение с Турцией. Российский штаб по борьбе с распространением коронавируса рассматривал две возможные даты его возобновления - 15 и 30 июня.

Отметим, решение о закрытии для россиян Турции в Москве приняли сразу после официального визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало РБК-Украина, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

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