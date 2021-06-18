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Росія після двох місяців "бана" вирішила відновити польоти до Туреччини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною з 22 червня. Таке рішення російська влада прийняла на тлі поліпшення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомило агентство ТАСС.

"На засіданні оперативного штабу (по боротьбі з коронавірусом - ред.) було прийнято рішення про доцільність відновлення авіаційного сполучення з Турецькою Республікою з 22 червня цього року", — цитує агентство віце-прем'єра уряду РФ Тетяну Голікову.

За її словами, в Туреччині побувала інспекційна група, яка оцінила готовність турецьких курортів до прийому туристів. Також вивчалася ситуація в аеропортах. Зокрема, здатність персоналу повітряних гаваней виявляти пасажирів з високою температурою і зробити тест на коронавірус.

Нагадаємо, наприкінці травня влада РФ продовжила заборону на авіасполучення з Туреччиною. Російський штаб по боротьбі з поширенням коронавірусу розглядав дві можливі дати його відновлення - 15 і 30 червня.

Американські ЗМІ писали про те, що заборона авіасполучення використовувався Росією для тиску на Туреччину через постачання Україні безпілотників.

Зазначимо, рішення про закриття для росіян Туреччини в Москві прийняли відразу після офіційного візиту в Анкару президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна, з 15 травня Туреччина послабила правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

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