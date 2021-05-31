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Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией

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Москва, Понедельник 31 мая 2021 23:57
Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией Фото: Москва продлит ограничения на авиасообщение с Турцией (Pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Россия продлит запрет на авиасообщение с Турцией. Российский штаб по борьбе с распространением коронавируса рассматривает две возможных даты.

Об этом сообщает ТАСС.

Обсуждаются две возможных даты продления ограничений - 15 и 30 июня.

При этом 17 мая, во время переговоров министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, обсуждалось возобновление авиасообщения в полном объеме с 15 июня.

Отметим, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Официальная формулировка - ухудшение эпидемиологической обстановки в этих странах. Российским туроператорам запретили организовывать чартерные программы, а также продавать туристические путевки.

На этот период россияне купили более 500 тыс. турпакетов в Турцию. При этом 60% российских туристов, купивших туры, не перенесли поездки на другие направления и ждут открытия страны.

После того как Кремль на полтора месяца отменил перелеты в Турцию, множество граждан России не могли попасть домой. Это произошло из-за того, что Стамбул - ключевой хаб для транзитных перелетов россиян по миру.

Отметим, решение о закрытии для россиян Турции в Москве приняли сразу после официального визита в Анкару президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

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