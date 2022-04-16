Россия дважды атаковала Днепропетровскую область. Разрушена неработающая птицефабрика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"У нас два "прилета" в Днепровском районе. Разрушена птицефабрика, которая не работала - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - написал Резниченко.

Фото: Россия дважды атаковала Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, 14 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеская ракета попала возле нежилого помещения.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 52-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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