Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области
Сегодня, 14 апреля, Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеская ракета попала возле нежилого помещения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Вражеский снаряд попал в Синельниковском районе на границе с Запорожской и Донецкой областями.
Отмечается, что здание частично разрушено. К счастью, обошлось без погибших и без пострадавших. Какой именно ракетой попали - сейчас выясняют специалисты.
Сообщается, что оккупантов в области нет.
"Сегодня саперы ГСЧС в усиленном режиме отработали Криворожский район. В Малой Костромке разминировали почти 160 снарядов. Работы продолжаются и будут продолжаться. На нашей земле не останется ни одного куска смертоносного российского металлолома", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области уничтожено более 400 взрывоопасных предметов.
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