ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія двічі атакувала Дніпропетровську область. Зруйнована непрацююча птахофабрика

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Субота 16 квітня 2022 10:01
Росія двічі атакувала Дніпропетровську область. Зруйнована непрацююча птахофабрика Фото: Росія двічі атакувала Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 квітня російські війська двічі вдарили по Дніпропетровській області. Окупанти зруйнували непрацюючу птахофабрику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.

"У нас два "прильоти" у Дніпровському районі. Вщент зруйнована птахофабрика, яка не працювала - там нікого і нічого не було. Знову орки поцілили своїми "кривими" ракетами у "стратегічний" об’єкт", - написав Резніченко.

Фото: Росія двічі атакувала Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 14 квітня Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила біля нежитлового приміщення.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Битву за Харків Росія вже насправді програла