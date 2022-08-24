Россия доукомплектовывает пехоту моряками и бойцами ракетных войск, - разведка

По данным разведки, по состоянию на 22 августа в подразделениях ракетных войск РФ лишь 1% бойцов согласились добровольно воевать против Украины.

В то же время командиры частей морской пехоты жалуются, что их военных используют не по назначению. Их бросают в бой в составе мотострелковых подразделений, где морпехи несут потери.

"Они несут значительные потери в личном составе. Среди них - большой процент тех, кто имеет опыт высадки и ведения боевых действий на необорудованном побережье", - говорится в сообщении.

Доукомплектовывают российские подразделения моряками, экипажами флотилий. Перед отправкой на фронт они проходят базовую подготовку в течение двух недель.