UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия достраивает "Северный поток-2" устаревшими судами. Это может привести к катастрофе

Автор: Игорь Литвиненко

Россия вынуждена достраивать газопровод "Северный поток-2" устаревшими судами. Это увеличивает риск возникновения техногенной катастрофы.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации разведки, собственные суда Россия вынуждена использовать для строительства газопровода из-за отказа иностранных компаний. Сейчас Россия имеет в своем распоряжении следующие суда:

  • "Venie";
  • "Владислав Стрижов";
  • "Юрий Топчев";
  • "Умка";
  • "Vengery";
  • "Финвал";
  • "Errie";
  • "Катунь".

Разведчики сообщает, что судно "Катунь" с 16 марта находится на ремонте в доке порта Мункебо в Дании. Оно имеет внешние повреждения не только корпуса, но и элементов управления. Также не соответствует максимальным скоростям и нагрузкам технические характеристики судна "Умка".

"По оценкам экспертной среды, использования технологически устаревших судов и оборудования в будущем увеличивает вероятность возникновения техногенной катастрофы с экологическими последствиями регионального масштаба при любых пиковых нагрузок", - сообщили в разведке.

Отметим, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Также РБК-Украина писало, что в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерациякатастрофастроительствоСеверный поток-2
Читайте также
Польша отвергла обвинения РФ в провокациях возле строительства "Северного потока-2"
В Германии отклонили протест экологов против строительства "Северного потока-2"
Трубоукладчик прибыл к месту строительства "Северного потока-2" в Дании
Прогноз погоды