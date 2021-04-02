Росія добудовує "Північний потік-2" застарілими судами. Це може призвести до катастрофи

Росія змушена добудовувати газопровід "Північний потік-2" застарілими судами. Це збільшує ризик виникнення техногенної катастрофи.
За інформацією розвідки, власні суди Росія змушена використовувати для будівництва газопроводу через відмови іноземних компаній. Зараз Росія має у своєму розпорядженні наступні суди:
Розвідники повідомляють, що судно "Катунь" з 16 березня перебуває на ремонті в доці порту Мункебо в Данії. Воно має зовнішні пошкодження не лише корпусу, а й елементів керування. Також не відповідає максимальним швидкостям і навантажень технічні характеристики судна "Умка".
"За оцінками експертного середовища, використання технологічно застарілих судів і обладнання у майбутньому збільшує ймовірність виникнення техногенної катастрофи з екологічними наслідками регіонального масштабу при будь-яких пікових навантажень", - повідомили в розвідці.
Відзначимо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.
Також РБК-Україна писало, що в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.