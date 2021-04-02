Польша отвергла обвинения РФ в провокациях возле строительства "Северного потока-2"
Вооруженные силы Польши отвергли обвинения оператора проекта строительства газопровода "Северный поток-2" в провокационной деятельности. Компания Nord Stream ранее обвинила Варшаву в незаконной деятельности в водах Балтийского моря.
В заявлении отмечается, что самолеты M-28B Bryza проводят регулярные патрульно-разведывательные полеты в данном регионе.
"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом", - говорится в публикации.
Ранее компания указала на повышенную активность кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода. Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин подчеркнул, что это может привести к аварийному повреждению трубопровода.
Ранее сообщалось, что в четверг, 1 апреля, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока - 2", достиг полной мощности прокачки.
Напомним, в настоящее время готовность "Северного потока - 2" составляет 95%. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.