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Россия не достигла целей, запланированных на сегодняшний день, - разведка Британии

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Лондон, Понедельник 07 марта 2022 07:33
Россия не достигла целей, запланированных на сегодняшний день, - разведка Британии Фото: Россия не достигла целей, которые планировались на эти выходные (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия за эти выходные минимально продвинулась вглубь территории Украины. Британская разведка допускает, что российские военные не достигли запланированных на эти дни целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Как отметили в британском оборонном ведомстве, за последние 24 часа российская авиация и артиллерия продолжали наносить интенсивные удары по военным и гражданским объектам в городах Украины. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву и Чернигову, а также по Мариуполю.

"За минувшие выходные российские военные минимально продвинулись вглубь украинской территории. Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных на эти даты целей", - уточнили в Минобороны.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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