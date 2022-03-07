Россия не достигла целей, запланированных на сегодняшний день, - разведка Британии
Россия за эти выходные минимально продвинулась вглубь территории Украины. Британская разведка допускает, что российские военные не достигли запланированных на эти дни целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Как отметили в британском оборонном ведомстве, за последние 24 часа российская авиация и артиллерия продолжали наносить интенсивные удары по военным и гражданским объектам в городах Украины. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву и Чернигову, а также по Мариуполю.
"За минувшие выходные российские военные минимально продвинулись вглубь украинской территории. Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных на эти даты целей", - уточнили в Минобороны.
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