Россия не достигла целей, запланированных на сегодняшний день, - разведка Британии

Россия за эти выходные минимально продвинулась вглубь территории Украины. Британская разведка допускает, что российские военные не достигли запланированных на эти дни целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании .

Как отметили в британском оборонном ведомстве, за последние 24 часа российская авиация и артиллерия продолжали наносить интенсивные удары по военным и гражданским объектам в городах Украины. Удары были нанесены по Харькову, Николаеву и Чернигову, а также по Мариуполю.

"За минувшие выходные российские военные минимально продвинулись вглубь украинской территории. Крайне маловероятно, что на сегодняшний день Россия успешно достигла запланированных на эти даты целей", - уточнили в Минобороны.