Росія не досягла цілей, запланованих на сьогоднішній день, - розвідка Британії

Росія за ці вихідні мінімально просунулася вглиб території України. Британська розвідка допускає, що російські військові не досягли запланованих на ці дні цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії .

Як зазначили в британському оборонному відомстві, за останні 24 години російська авіація і артилерія продовжували завдавати інтенсивних ударів по військових і цивільних об'єктах в містах України. Удари були нанесені по Харкову, Миколаєву і Чернігову, а також по Маріуполю.

"За минулі вихідні російські військові мінімально просунулися вглиб української території. Вкрай малоймовірно, що на сьогодні Росія успішно досягла запланованих на ці дати цілей", - уточнили в Міноборони.