Россия должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе, - Волкер

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Волкера.

Так, в ходе встречи стороны обсудили достижение мира на Донбассе.

"Отличная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским - четкая приверженность миру на Донбассе, но Россия должна внести свой вклад. Он (Зеленский, - ред.) подтвердил свою твердую приверженность реформированию Украины, которую мы полностью поддерживаем", - отметил Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Волкером во время визита в Канаду. Так, Зеленский поблагодарил Волкера за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины поприветствовал отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской. Волкер отметил, что для дальнейшего прекращения огня он ожидает следующего шага от России.