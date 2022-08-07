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Россия должна вернуть Украине захваченные атомные объекты, - МИД Эстонии

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация должна вернуть Украине все захваченные объекты атомной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать все объекты атомной энергетики в Украине украинской стороне", - заявил он.

Напомним, в последние дни участились российские обстрелы территории Запорожской АЭС. Предположительно, они пытаются обесточить юг Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские террористы стали первыми в мире, кто решил использовать атомные станции для террора.

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