Россия должна вернуть Украине захваченные атомные объекты, - МИД Эстонии

Российская Федерация должна вернуть Украине все захваченные объекты атомной энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.
"Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать все объекты атомной энергетики в Украине украинской стороне", - заявил он.
Напомним, в последние дни участились российские обстрелы территории Запорожской АЭС. Предположительно, они пытаются обесточить юг Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские террористы стали первыми в мире, кто решил использовать атомные станции для террора.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.