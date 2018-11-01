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Росія має піти геть з України, - Порошенко

Новини » Політика    01.11.2018 - 15:49
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Санкції РФ проти України є свідченням того, що Кремль не збирається  імплементувати Мінськ

Президент Петро Порошенко у ході спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що Російська Федерація має піти геть з України та забрати свої війська, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, санкції, які Росія сьогодні ввела проти ряду українських політиків, є свідченням того, що Кремль не збирається  імплементувати Мінськ.

"Замість того, щоб брязкати зброєю на фронті через санкції, Росії потрібно зробити дуже просту річ. Піти геть з України, забрати свої війська і відновити територіальну цілісність України. Тоді буде і мир, і не буде потрібно запроваджувати жодні санкції. Я думаю, що це є свідченням неконструктивної позиції РФ. Це є свідченням того, що вони не збираються імплементувати Мінськ, не збираються знизити напругу", - додав президент України.

Меркель у свою чергу заявила, що санкції можуть бути пом’якшені в разі прогресу.

"Ми також поговорили про те, що санкції пов’язані з певним станом. Якщо буде прогрес, тоді ми можемо пом’якшити ці санкції. На жаль, зараз так, що Мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то тільки по міліметру вперед. Але час від часу відхід назад. Тобто, Німеччина буде також за продовження цих санкцій", - заявила канцлер ФРН.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що "вибори" в окремих районах Донецької і Луганської областей є свідченням неготовності РФ до врегулювання ситуації на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 листопада РФ ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Так, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, згідно з якою вводяться санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб України.

Зокрема, обмеження полягають у заморожуванні безготівкових грошових коштів, цінних паперів, блокуванні майна і забороні на виведення капіталу за межі Росії. Санкції будуть поширюватися на 322 фізичні особи та 68 юросіб.

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