Россия должна прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал РФ прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.
"Россия должна, наконец, услышать генсека ООН Антониу Гутерриша и прекратить войну с Украиной или хотя бы сделать гуманитарную паузу. Напомню, что в этой войне есть только один агрессор и захватчик: Россия. Украина всегда была и остается готовой к поиску мира", - отметил Кулеба.
Напомним, Гутерриш предложил установить в Украине "пасхальное перемирие". Он призвал прекратить боевые действия в страстную неделю с 21 по 24 апреля.
Ранее Кулеба заявил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать "красной линией" в переговорах с Российской Федерацией.
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