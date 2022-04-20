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Росія повинна припинити війну з Україною або хоча б зробити гуманітарну паузу, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав РФ припинити війну з Україною або хоча б зробити гуманітарну паузу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

"Росія повинна, нарешті, почути генсека ООН Антоніу Гутерріша і припинити війну з Україною або хоча б зробити гуманітарну паузу. Нагадаю,що в цій війні є тільки один агресор і загарбник: Росія. Україна завжди була і залишається готовою до пошуку миру", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Гутерріш запропонував встановити в Україні "великоднє перемир'я". Він закликав припинити бойові дії в страсний тиждень з 21 по 24 квітня.

Раніше Кулеба заявив, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" в переговорах з Російською Федерацією.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України