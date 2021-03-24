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Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - посол Британии в Украине

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 15:01
Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - посол Британии в Украине Фото: Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. Она призывает Россию прекратить подпитывать распаленный ею конфликт на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Посол, в частности, обеспокоена сообщениями о потерях среди военных.

"Соблюдение режима прекращения огня является важным. РФ должна прекратить подпитывать распаленный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками", - заявила она.

Отметим, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, сообщали сегодня утром в штабе ООС.

В cередина марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверял, что ситуация на фронте полностью контролируется украинскими военными.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возможность возвращения оккупированных территорий Донбасса силовым путем.

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