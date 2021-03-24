Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - посол Британии в Украине

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обеспокоена обострением ситуации на Донбассе . Она призывает Россию прекратить подпитывать распаленный ею конфликт на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Twitter .

Посол, в частности, обеспокоена сообщениями о потерях среди военных.

"Соблюдение режима прекращения огня является важным. РФ должна прекратить подпитывать распаленный ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками", - заявила она.

Отметим, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, сообщали сегодня утром в штабе ООС.

В cередина марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверял, что ситуация на фронте полностью контролируется украинскими военными.