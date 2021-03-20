Шмыгаль оценил возможность силового возвращения Донбасса

Украина стоит на позиции, что возвращение Донбасса возможно исключительно политико-дипломатическим путем. Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild .

По его словам, речь идет, прежде всего, о возвращении украинских граждан, которые вынужденно оказались в оккупации.

"Сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в частности в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия", - отметил он.

Также глава ОБСЕ Анн Линде считает, что Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха. При этом Киеву не стоит забывать о своих неподконтрольных территориях.