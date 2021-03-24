Росія має припинити підживлювати конфлікт на Донбасі, - посол Британії в Україні

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс стурбована загостренням ситуації на Донбасі . Вона закликає Росію припинити підживлювати розпалений нею конфлікт на Донбасі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter .

Посол, зокрема, стурбована повідомленнями про втрати серед військових.

"Дотримання режиму припинення вогню є важливим. РФ має припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками", - заявила вона.

Зазначимо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, повідомляли сьогодні зранку в штабі ООС.

У cередині березня секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов запевняв, що ситуація на фронті повністю контролюється українськими військовими.