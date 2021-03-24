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Росія має припинити підживлювати конфлікт на Донбасі, - посол Британії в Україні

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 15:01
Росія має припинити підживлювати конфлікт на Донбасі, - посол Британії в Україні Фото: Мелінда Сіммонс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс стурбована загостренням ситуації на Донбасі. Вона закликає Росію припинити підживлювати розпалений нею конфлікт на Донбасі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Посол, зокрема, стурбована повідомленнями про втрати серед військових.

"Дотримання режиму припинення вогню є важливим. РФ має припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками", - заявила вона.

Зазначимо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації десять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, повідомляли сьогодні зранку в штабі ООС.

У cередині березня секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов запевняв, що ситуація на фронті повністю контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль виключив можливість повернення окупованих територій Донбасу силовим шляхом.

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