Россия должна ответить. Во Франции отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

Франция осуждает запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. За эти действия России придется отвечать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Катрин Колонну.
Она сообщила, что без разбора бомбардируя гражданское население и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, Россия продолжает "ужасные нарушения международного гуманитарного права".
"За эти действия России придется отвечать. Франция поддерживает борьбу с безнаказанностью в Украине", - подчеркнула глава МИД Франции.
Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 13. Также известно о более 50 раненых.
Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.