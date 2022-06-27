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Россия должна ответить. Во Франции отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

Фото: Катрин Колонна, глава МИД Франции (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Франция осуждает запуск российской ракеты, которая попала в ТЦ Кременчуга. За эти действия России придется отвечать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Катрин Колонну.

Она сообщила, что без разбора бомбардируя гражданское население и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, Россия продолжает "ужасные нарушения международного гуманитарного права".

"За эти действия России придется отвечать. Франция поддерживает борьбу с безнаказанностью в Украине", - подчеркнула глава МИД Франции.

Напомним, число погибших в Кременчуге возросло до 13. Также известно о более 50 раненых.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по ТРЦ, назвав россиян отмороженными.

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Кременчуг