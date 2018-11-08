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Росія має скасувати "вибори" на Донбасі, - посольство США

Новини » Політика    08.11.2018 - 14:59
Фото: посол США в Україні Марі Йованович (РБК-Україна)
Фото: посол США в Україні Марі Йованович (РБК-Україна)

У посольстві США впевнені, що Кремль давно визначився зі своїми ставлениками

Посольство США в Україні вважає, що Російська Федерація має скасувати так звані "вибори" на окупованому Донбасі 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства в Twitter.

Зокрема, в посольстві США розцінюють "вибори" 11 листопада як фарс.

"Росія може та повинна скасувати бутафорські "вибори" 11 листопада. Це фарс, оскільки Кремль вже помазав ватажків, які будуть служити йому в якості власних ставлеників у так званих "ДНР" та "ЛНР"", - йдеться в повідомленні.

Росія має скасувати &quot;вибори&quot; на Донбасі, - посольство США

Нагадаємо, раніше посольство США закликало жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не брати участь в так званих "виборах".

"Жителям східної України слід бойкотувати ці "вибори", які не відповідають ані мінськими угодами, ані українському законодавству", - зазначили американські дипломати.

Зазначимо, раніше голова ОБСЄ Енцо Моаверо Міланезі заявив, що організація надзвичайно стурбована оголошенням про проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областях.

 

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