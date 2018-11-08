В ОБСЕ обеспокоены "выборами" в "Л/ДНР"

Фото: Энцо Моаверо Миланези (ilprimatonazionale.it/twitter.com)

Председатель ОБСЕ считает, что проведение "выборов" противоречит духу Минских соглашений

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези 8 ноября заявил, что организация чрезвычайно озабочена объявлением о проведении "выборов" в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Мы чрезвычайно обеспокоены объявлением "выборов", которые должны состояться в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Такое решение противоречит букве и духу Минских соглашений", - заявил он.

Председатель ОБСЕ призвал все стороны "конструктивно содействовать проведению переговоров в Нормандском формате и в формате Трехсторонней контактной группы, чтобы предотвратить такое развитие".

Кроме того, Миланези подтвердил поддержку Минских соглашений в соответствии с принципами ОБСЕ. Также он заверил в полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, 6 ноября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Во время заседания Украина требовала предоставить доступ ОБСЕ к оккупированному Крыму, а также ответить на предложение об обмене заключенными. Со своей стороны ОБСЕ призвала подписантов Минских соглашений обеспечить безопасность персонала Специальной мониторинговой миссии.