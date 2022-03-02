Россия должна быть лишена права вето и исключена из Совбеза ООН, - депутат ЕП

"Путинская Россия превратилась в государство-изгнанника, которое грубо нарушило все ключевые принципы международного права, ворвалось в Украину и убивает мирных жителей. Недопустимо, чтобы кровавый режим с таким послужным списком был членом Совета безопасности ООН и мог накладывать вето на важные резолюции", - заявила она.

По ее словам, все преступления, совершенные Кремлем в Украине, смерть каждого мирного жителя будут тщательно расследованы, мир воздаст путинскому (режиму) по заслугам.

"Между тем нам нужно продолжать всеми силами поддерживать Украину и продолжать изолировать Россию от цивилизованного мира", - подытожила политик.