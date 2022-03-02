Росія має бути позбавлена ​​права вето і виключена з Ради безпеки ООН, - депутат ЄП

Після повномасштабного вторгнення в Україну, порушення принципів міжнародного права та вбивств мирного населення Росія має бути виключена зі складу Ради безпеки ООН та позбавлена права вето на резолюції.
Про це заявила депутат Європейського парламенту від Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель.
"Путінська Росія перетворилася на державу-вигнанця, яка грубо порушила всі ключові принципи міжнародного права, вдерлася в Україну та вбиває мирних жителів. Неприпустимо, щоб кривавий режим із таким послужним списком був членом Ради Безпеки ООН та міг накладати вето на важливі резолюції", - заявила вона.
За її словами, усі злочини, вчинені Кремлем в Україні, смерть кожного мирного жителя будуть ретельно розслідувані, світ віддасть путінському (режиму) за заслугами.
"Тим часом нам потрібно продовжувати всіма силами підтримувати Україну і продовжувати ізолювати Росію від цивілізованого світу", - підсумувала політик.
Нагадаємо, 28 лютого Харків кілька разів піддався масованому ракетному і артилерійському обстрілу. Окупанти використовували РСЗВ" Град", артилерію великого калібру і ракети.
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