UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую, - МИД

Фото: Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники - понести суровую ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 7 августа, исполняется 14 лет с начала вооруженной агрессии России против Грузии. Страна-агрессор продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права людей на этих территориях.

При этом Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине - оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины", - говорится в сообщении.

МИД убежден, что остановить агрессивную политику России возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционного режима против РФ и всесторонней поддержке стран, против которых Кремль осуществляет агрессию.

Суть конфликта

Южная Осетия и Абхазия неподконтрольны грузинскому правительству с 1991 и 1992 года соответственно. В 2008 году, в результате российско-грузинской пятидневной войны, РФ завершила оккупацию этих территорий и признала образование на них самопровозглашенных "республик".

Правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией, а Южную Осетию и Абхазию объявило оккупированными территориями.

В июле 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что РФ намерена получить часть грузинского курорта Бичвинта с помощью договора с так называемой "Республикой Абхазия". Она обвинила Россию в аннексии и призвала международное сообщество к "жесткому реагированию".

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныГрузияРоссийская ФедерацияУкраина