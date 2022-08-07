Россия должна деоккупировать не только украинскую территорию, но и грузинскую, - МИД

Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные преступники - понести суровую ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Сегодня, 7 августа, исполняется 14 лет с начала вооруженной агрессии России против Грузии. Страна-агрессор продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион / Южную Осетию, грубо нарушая права людей на этих территориях.
При этом Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
"Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине - оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины", - говорится в сообщении.
МИД убежден, что остановить агрессивную политику России возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционного режима против РФ и всесторонней поддержке стран, против которых Кремль осуществляет агрессию.
Южная Осетия и Абхазия неподконтрольны грузинскому правительству с 1991 и 1992 года соответственно. В 2008 году, в результате российско-грузинской пятидневной войны, РФ завершила оккупацию этих территорий и признала образование на них самопровозглашенных "республик".
Правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией, а Южную Осетию и Абхазию объявило оккупированными территориями.
В июле 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что РФ намерена получить часть грузинского курорта Бичвинта с помощью договора с так называемой "Республикой Абхазия". Она обвинила Россию в аннексии и призвала международное сообщество к "жесткому реагированию".