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Росія домагається виключення Криму з резолюції ОБСЄ

Новини » Політика     06.12.2019 - 11:29
Росія домагається виключення Криму з резолюції ОБСЄ
Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

У Меджлісі закликали ОБСЄ не піддаватися на маніпуляції Москви

Делегація Російської Федерації в ОБСЄ домагається виключити з тексту резолюції щодо ситуації в Україні будь-які згадування окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у Facebook.

Так, Чубаров розмістив на своїй сторінці звернення до учасників 26-го щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, в якому йдеться про намір Росії прибрати окупований Крим з тексту документа.

"У підготовленому проекті відповідної декларації відображені результати розгляду ситуації в Україні, в якому зазначається, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи для цього всі інструменти ОБСЄ. Однак делегація Російської Федерації наполягає на виключенні з зазначеного документа ОБСЄ будь-яких згадок про Крим", - йдеться у зверненні.

Крім того, у Меджлісі закликали ОБСЄ не піддаватися на шантаж та маніпуляції з боку Росії та все ж включити питання Криму в резолюцію щодо ситуації в Україні.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватися на шантаж російської делегації ... Закликаємо включити питання деокупацію Криму в загальнополітичну декларацію за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ", - наголошують у зверненні.

Росія домагається виключення Криму з резолюції ОБСЄ

Нагадаємо, раніше колишній політв'язень Олег Сенцов повідомив про те, що Росія намагається заблокувати включення питання деокупації Криму до резолюції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що 14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Документ підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти резолюції.

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