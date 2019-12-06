Росія домагається виключення Криму з резолюції ОБСЄ

Фото: Рефат Чубаров (РБК-Україна)

У Меджлісі закликали ОБСЄ не піддаватися на маніпуляції Москви

Делегація Російської Федерації в ОБСЄ домагається виключити з тексту резолюції щодо ситуації в Україні будь-які згадування окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у Facebook.

Так, Чубаров розмістив на своїй сторінці звернення до учасників 26-го щорічного засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, в якому йдеться про намір Росії прибрати окупований Крим з тексту документа.

"У підготовленому проекті відповідної декларації відображені результати розгляду ситуації в Україні, в якому зазначається, що ОБСЄ і надалі слід приділяти увагу тимчасово окупованому Криму, використовуючи для цього всі інструменти ОБСЄ. Однак делегація Російської Федерації наполягає на виключенні з зазначеного документа ОБСЄ будь-яких згадок про Крим", - йдеться у зверненні.

Крім того, у Меджлісі закликали ОБСЄ не піддаватися на шантаж та маніпуляції з боку Росії та все ж включити питання Криму в резолюцію щодо ситуації в Україні.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу, закликаємо міністрів закордонних справ країн-учасниць ОБСЄ не піддаватися на шантаж російської делегації ... Закликаємо включити питання деокупацію Криму в загальнополітичну декларацію за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ", - наголошують у зверненні.

Нагадаємо, раніше колишній політв'язень Олег Сенцов повідомив про те, що Росія намагається заблокувати включення питання деокупації Криму до резолюції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

Також РБК-Україна писало, що 14 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Документ підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти резолюції.