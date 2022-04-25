Росія домоглася незначних успіхів у наступі на Донбасі, - британська розвідка
Росія домоглася незначних успіхів у деяких районах відтоді, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу. Без достатніх засобів тилового і бойового забезпечення Росія не домоглася значного прориву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується, в повідомленні, рішення Росії осадити, а не атакувати маріупольський сталеливарний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються в місті і не можуть бути передислоковані. Українська оборона Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів і знизила їх боєздатність.
Крім того, Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб компенсаційні виплати сім'ям загиблих військовослужбовців контролювалися військовими, а не цивільними чиновниками. "Ймовірно, це відображає бажання приховати від внутрішнього населення справжні масштаби втрат Росії", - відзначають в Міноборони Великобританії.
Раніше британська розвідка відзначала, що минулого тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Низький моральний дух агресора знижує ефективність наступу.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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