ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія домоглася незначних успіхів у наступі на Донбасі, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 квітня 2022 09:03
Росія домоглася незначних успіхів у наступі на Донбасі, - британська розвідка Фото: наступ на Донбасі не приніс успіху російським окупантам (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія домоглася незначних успіхів у деяких районах відтоді, як зосередила свою увагу на повній окупації Донбасу. Без достатніх засобів тилового і бойового забезпечення Росія не домоглася значного прориву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується, в повідомленні, рішення Росії осадити, а не атакувати маріупольський сталеливарний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються в місті і не можуть бути передислоковані. Українська оборона Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів і знизила їх боєздатність.

Крім того, Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб компенсаційні виплати сім'ям загиблих військовослужбовців контролювалися військовими, а не цивільними чиновниками. "Ймовірно, це відображає бажання приховати від внутрішнього населення справжні масштаби втрат Росії", - відзначають в Міноборони Великобританії.

Раніше британська розвідка відзначала, що минулого тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Низький моральний дух агресора знижує ефективність наступу.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде