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Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба

Автор: Наталья Скороход

Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post.

По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия.

"В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что Россия может использовать это в случае вторжения в Украину.

"А в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", - сказал Кулеба.

Напомним, что в посольстве США прокомментировали инцидент с украинским кораблем ВМС, который двигался в сторону Керченского пролива. Там назвали обвинения России актом агрессии.

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Российская ФедерацияАзовское море