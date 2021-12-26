Росія може почати свій напад на Україну з Азовського моря, - WP

"Попри всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню військ Росії на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу", - пише видання.

За словами Кулеби, з точки зору безпеки на Азовському морі домінує Росія.

"У нинішніх обставинах, звичайно, Росія диктує ситуацію в Азові та в основному використовує її як театр військових дій", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Росія може використовувати це в разі вторгнення в Україну.

"А у разі війни вони будуть активно використовувати це для чинення тиску на наші південні міста на Азовському узбережжі", - сказав Кулеба.

Як пише WP, сьогодні є підстави, щоб вважати, що берег Азовського моря становить для Росії значну стратегічну та економічну цінність. Захоплення берегу Азову дозволить Росії з'єднатися суходолом з окупованим Кримом, а також дозволить взяти під контроль портові міста Маріуполь та Бердянськ.

Україна втратила більшість свого флоту в результаті окупації Криму, проте, як наголосив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, можливий російський напад будуть відбивати нові протикорабельні ракети "Нептун", які українська армія замовила минулого року.