Россия держит в Черном море корабли с десятками "Калибров", - ОК "Юг"

В Черном море сейчас находится 5 российских кораблей-носителей "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 40 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

В ОК " Юг " призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью, соблюдать правила и ограничения режима военного положения и спускаться в укрытия во время воздушных тревог.

"В то же время, 5 ракетных и 5 десантных кораблей продолжают боевое дежурство, имея 40 "Калибров" наготове", - предупреждают украинские военные.

Отмечается, что в акватории 17 боевых кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться вдоль побережья Крыма от мыса Тарханкут в восточном направлении.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия использовала до 60% всех своих ракет.

Однако, по его словам, советские запасы у страны-оккупанта являются большими, в связи с чем подсчитать количество снарядов достаточно сложно.